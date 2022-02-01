"Наговорил столько всего": Последний звонок Куравлева перед смертью ошарашил Конкина

В конце января ушла из жизни легенда отечетвенного кинематографа — Леонид Куравлев. Потрясающий актер скончался на 86 году жизни после лечения в Коммунарке. Смерть звезды оплакивает вся страна. Друзья и коллеги артиста выражают искренние соболезнования родным. Владимир Конкин сообщил о последних словах, которые сказал ему усопший.
Перед смертью Куравлев последний раз звонил Конкину осенью 2020-го. В то время Владимир был убит горем — скончалась его любимая дочь София, утонула в бассейне фитнес-клуба. И хотя артисты не были очень близки, между ними состоялся серьезный телефонный разговор по душам.
Инициатором выступил Леонид Куравлев. Артист хотел поддержать товарища в тяжелой жизненной ситуации и набрал его городской номер. "Он наговорил столько всего на автоответчик. Я ему перезвонил, мы пообщались", — поделился воспоминаниями Владимир Конкин.
Потерявший дочь артист не ожидал повышенного внимания от коллеги, поэтому был ошарашен его телефонным вызовом. Мужчина воспринял это как знак дружбы, который поступил в нужное время.
Звонок так тронул Владимира Конкина, что он запомнил точную дату, когда диалог состоялся. По словам актера, Леонид Куравлев поддержал его 26 сентября позапрошлого года.