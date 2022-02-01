"Это абсурд": в завравшуюся Васильеву кинули еще один камень

Рустам Солнцев проанализировал высказывание Татьяны Васильевой о том, что она стала жертвой изнасилования.

"Очень взрослый. Делал то, чего мужчины хотят. Это была большая часть моей жизни: детство, отрочество и юность", – шокировала поклонников Татьяна Васильева, рассказавшая об изнасиловании одном из недавних интервью. По ее словам, ужасный период в ее жизни начался 70 лет назад и закончился только тогда, когда она уехала учиться в Москву.

Несмотря на откровение, не все поверили актрисе. Нашлись ненавистники артистки и среди коллег Васильевой. Так, Стас Садальский посмеялся над ней, назвав "неадекватной старушкой". А сын Олега Газманова признался, что не доверяет словам телеведущей.

"Дело в том, что таким вещам не верят. Действительно, звучит скептически, 70 лет назад и все такое. Ну такими вещами шутить – странно. Может быть память что-то такое выдает ей. Какие-то куски о том, что это случилось тогда. Я вообще люблю Васильеву, несмотря на абсурд, который она несет. Половина интервью – это абсурд, противоречие самой себе", – кинул камень в звезду Рустам Солнцев.

Шоумен постарался встать на сторону знаменитости. Кажется, он не сомневается в честности блондинки.

"Это не похожее на деменцию или провалы, нет. Это похоже на то, что она в какой-то момент не договаривает, говорит "А", не говорит "Я", передергивает, вот в этом она замечена. Но врать... Не знаю. Не могу я ее тут судить по поводу вранья. Дай Бог ей здоровья!" – подытожил Солнцев.