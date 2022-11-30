"Говнюк": выпотрошенная Казанова кинула камень в упившегося любовника

Роман между участниками "Фабрики звезд" Сати Казановой и Алексеем Кабановым хоть и был коротким, но успел наделать много шума. Долгие годы душевно выпотрошенная Казанова никак не комментировала свои отношения, но спустя 20 лет решилась на откровения.
Ранее Алексей Кабанов нелестным образом высказался о Сати Казановой. Он заявил, что именно из-за репутации Казановой она так поздно вышла замуж, да еще и за иностранца. Такое заявление заставило девушку резко ответить бывшему любовнику.
Во время интервью с Лаурой Джугелией Сати Казанова кинула камень в Алексея Кабанова. По ее словам, у мужчины были и продолжаются серьезные проблемы с алкоголем. Сати считает, что хоть она и виновата перед Алексеем, этот факт не спасает упившегося мужчину.
"Он говнюк. Так делают только мелочные обиженные мальчики", — комментирует поступок Кабанова Казанова. Она уверена, что даже после завершения отношений нужно вести себя достойно и сохранять честь.
Сати Казанова добавила, что могла бы рассказать много неприятных деталей о личности Алексея Кабанова. Но она не желает этого делать, потому что это мелочный поступок.