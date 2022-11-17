"Готовы с какашками сожрать": Гузееву и Смехову столкнули лбами

Недавний пост Ларисы Гузеевой вызвал бурное негодование аудитории.

Ведущая и актриса Лариса Гузеева провела небольшой осенний отпуск в санатории, недалеко от Кисловодска. Подробностями поездки она делилась с подписчиками в социальной сети, а в конце отдыха оставила все контакты заведения. К сожалению, этот пост вызвал недовольство подписчиков.

Прежде всего, поклонников Гузеевой смутила цена санатория. Оказалось, что поездка для двух взрослых на десять дней обойдется в 500 тысяч рублей. К сожалению, далеко не все могут позволить себе такой отдых.

Досталось и внешнему виду Ларисы Гузеевой. Некоторые злые комментаторы высказались, что при возможностях актрисы она могла бы быть худее и подтянутее. Ее даже столкнули лбом с другой актрисой, отдыхающей иногда в санаториях, — Аликой Смеховой. Кое-кто посчитал, что 54-летняя Алика выглядит гораздо моложе 63-летней Ларисы.

Но ведущая "Давай поженимся" нашла поддержку среди большинства поклонников. Одна из них даже высказалась в стиле самой Ларисы Гузеевой.

"Просили же написать, где она и что? Что не так-то опять? Люди — сволочи, готовы с какашками сожрать человека", — негодует женщина. Скорее всего, Лариса Гузеева разделяет такое мнение, а потому и игнорирует злые слова под постами.