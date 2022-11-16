"Мои сладкие": не дождавшаяся внуков Гузеева стала мамой приемных малышей

Отдыхая в южном санатории, Лариса Гузеева решила совершить доброе дело.

Ведущая и главный символ телешоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева устроила себе небольшой отпуск. Она отправилась в санаторий, где проводит время на свежем воздухе. Неожиданно для всех практически перед отъездом Лариса Гузеева стала мамой приемных малышей — бездомных собачек в парке.

"Мы с моей доброй крестной, которая купила сосисочки, пришли в парк и кормили вот этих собачек… Вот они мои сладкие, как же я их люблю!" — трогательно комментировала видео Лариса Гузеева.

К сожалению, материнская забота о собачках длилась считанные минуты. Ведущая так и не надумала забрать кого-нибудь из дворняг к себе в Москву. Возможно, причина кроется в уже живущей в доме Ларисы питомице Жуже, а, может быть, звезде просто не хватило смелости принять ответственное решение.

Некоторые поклонники заметили, что не дождавшаяся внуков 63-летняя Лариса Гузеева могла бы заняться благородным делом и обеспечить дворняжкам достойную жизнь. Так уже поступила другая телеведущая Ольга Орлова. В свои 45 лет она успевает и строить карьеру, и защищать животных, и даже готовиться к скорому материнству.

Ну а пока Лариса Гузеева просто общается с собачками в парке. В свойственной манере ведущая пошутила, что животные оказались добрыми и ласковыми, в отличие от некоторых людей. Неудивительно, что Гузеевой пришло в голову такое сравнение. По долгу службы ей приходится общаться с большим количеством совершенно разных персонажей.