"Это не тайна": согрешившую с мужиком Гузееву выставили на посмешище

Телесваха популярного телевизионного шоу "Давай поженимся на Первом канале Роза Сябитова много лет проработала в тандеме с ведущей Ларисой Гусевой. Не секрет, что Гузеева обладает сложным и порой взбалмошным и переменчивым характером – так о ней не раз говорили коллеги. Поэтому работать с ней непросто.
Лариса Гузеева обладает крутым нравом и всегда говорит правду в лицо, даже если она не самая приятная. Об этом рассказала Роза Сябитова в своем аккаунте. По ее словам, актриса театра и кино всегда хочет быть в центре внимания, и многих сотрудников "Останкино" это ужасно раздражает.
"Съемочный процесс – это не тайна, но мало кто знает, чем занимаются ведущие и герои за кадром, в кадре и после съемки. Расскажу интересные факты со съемочной площадки. Все эти годы я делю гримерку с разными соведущими проектами: Василисой Володиной, Лидией Артемьевой, Тамарой Глоба. А у Ларисы всегда своя", – отметила Роза Сябитова, невольно выставив коллегу на посмешище.
Впрочем, Сябитова никогда не обижалась на Гузееву и всегда относилась к ней с пониманием. Более того, сваха никогда не понимала негатива в адрес коллеги, хотя щекотливых моментов было немало.
Ранее 62-летняя Лариса Гузеева показала видео интимной процедуры с участием мужика, которую она делает регулярно для здоровья. Грешным делом звезда призналась, что после этого у нее все горит.