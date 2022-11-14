Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Наконец-то добили": Найденному у испанской помойки Панину всадили острие под лопатку
От юности до старости: каким был ушедший на небеса Николай Дроздов
"Больше не гавкает": покореженному сыну-фрику Яковлевой оттяпали ногу выше колена
Русский язык больше не пригодится: живущим в Израиле двойняшкам иноагента Галкина наняли учителя иврита
партнеры
Понедельник
14 ноября
Лента новостей
15:10
Обосновалась в Париже и не позвала отца на свадьбу: как живет единственная дочь Диброва
15:06
Вот и все: в разводе скандалистки Маркл и забитого принца Гарри поставили точку
14:48
"Отец с сыном": Пропавший старик Крутой вернулся с новорожденным малышом на руках
14:33
После побега мужа страдающая странной болезнью Савельева легла под нож
14:16
"О боже!": Покрывшегося жуткими пятнами 53-летнего Пригожина не смогли спасти
14:05
Что такое флиппинг и в чем его специфика?
13:56
Обделавшаяся Кудрявцева потеряла сознание: Внезапно начались роды
13:38
"Сейчас в стране нелегкое положение": Продюсер подтвердил намерения Долиной покинуть Россию
13:36
"Я беременная": Готовящаяся к родам на старости лет Васильева показала свое огромное пузо
13:09
Дороги Подмосковья подготовили к гололеду
12:53
Актриса Волкова выскребла из дочери окровавленный плод: Режьте
12:27
В Подмосковье дети проломили крышу иномарки
12:15
"Хоть в трусах": Кравец объяснила шокирующую выходку 55-летнего Киркорова с лосинами
12:05
Полная неизвестность: Узнавший о болезни дочери молодой муж отвернулся от Кудрявцевой
12:01
Чернокожий мальчик: Пузатая 45-летняя Орлова пустилась босиком в пляс от восторга
11:49
Как у мамы: что известно про израильский паспорт американской литовки из России Кристины Орбакайте
11:48
Под Челябинском три человека погибли после лобового столкновения иномарок
11:28
"Это сделал Филипп Киркоров": выпотрошенная Виктория Боня приползла домой после нападения
11:14
"Без трусиков": Распахнувшая заросший вареник Волочкова ублажила мужика на камеру
11:00
Подлый Маликов бросил семью без копейки: А чем я могу помочь?
10:44
Траты на рекламу новостроек выросли на 75%
10:31
"Жизнь продолжается": Лель ответила на вопрос об отъезде за границу вслед за Пугачевой
10:12
Найденная в лесу порезанная Цымбалюк-Романовская тихо ушла в лучший мир: Навсегда в памяти
09:45
"У меня была первая ночь": сияющая от счастья Бузова поделилась радостью с народом
09:33
"Мы с Аллой вместе жили": Певец признался в многолетней близости с удравшей Пугачевой
09:03
"Вот за что обидно": сорящей деньгами Васильевой испортили жизнь в Италии
08:54
"Вымирает": Вякающий из-за бугра на россиян Панин выживает на жалкие копейки
08:35
"Не по-детски": отправившую мужа на фронт Королеву жестко удовлетворил в парилке чужой мужик
06:22
Эффективное похудение: упражнения от фитнес-инструктора
04:14
Тест: насколько вы честный человек?
02:24
Лазерная эпиляция: шесть мифов о процедуре, которым не стоит верить
00:04
Кузьма и Демьян: что нельзя делать 14 ноября
22:44
Люди не могли сдержать слез: повзрослевшую красавицу-дочь сочли реинкарнацией Началовой
22:27
Ученые раскрыли способ увеличить эрекцию с помощью ботокса
20:16
Дочь Маликова поставила крест на детях: Это невозможно
18:13
Срочно: стало известно об уходе Лаймы Вайкуле
17:22
"Камасутра": Муж наставил рога Тодоренко в канун семейного праздника
16:27
"Счастлива": сияющая Орбакайте с округлившимся животом принимает поздравления
16:12
"Эта боль бесконечной разлуки": Лолита довела до слез драматичной историей любви
15:13
“Грозит тюрьма, счета заблокированы”: 49-летняя Миронова вляпалась в передрягу
14:23
"Я хочу вернуться": беглый иноагент Галкин дал по тормозам
13:42
"Все еще люблю": присосавшаяся к очередному хахалю Гагарина подложила экс-мужу жирную свинью
12:11
"Как Дюймовочка и Крот": сверкающая задом на яхте Проскурякова опозорила Николаева на весь мир
11:17
"Попытка не сойти с ума": кукующая в Израиле Пугачева ухлестывает за новым мужиком
11:04
Пил кровь из влагалища, бросил внебрачного сына: тайны умершего Пьера Нарцисса всплыли на "Битве экстрасенсов"
08:13
Как уберечь свои персональные данные от мошенников в интернете: советы экспертов
06:20
На крючок мошенников: как не лишиться денег из-за VPN-сервисов
04:31
Тест: отгадай по кадру советский фильм
02:28
Гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года
00:08
Никодимов день: что нельзя делать в православный праздник 13 ноября
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Счастлива": сияющая Орбакайте с округлившимся животом принимает поздравления
Где же волосы? Покинувшего Россию Николаева перестали узнавать
"Как Дюймовочка и Крот": сверкающая задом на яхте Проскурякова опозорила Николаева на весь мир
"Я хочу вернуться": беглый иноагент Галкин дал по тормозам
Тест: отгадай по кадру советский фильм
"Без трусиков": Распахнувшая заросший вареник Волочкова ублажила мужика на камеру
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
После побега мужа страдающая странной болезнью Савельева легла под нож

После побега мужа страдающая странной болезнью Савельева легла под нож

Саше Савельевой уже 38 лет. Не удивительно, что организму требуется помощь врачей.
прочитано 241 раз

Саша Савельева с недавних пор стала завсегдатаем медицинских клиник, а врачи теперь у нее самые лучшие друзья. Певица держит в курсе поклонников и рассказывает обо всех своих походах в больницу, а они ей сочувствуют и поддерживают.

ПО ТЕМЕ

Сафонов о воспитании сына от Савельевой: Стараюсь передать то, что мне дала мать и недодал отец

На днях Саша Савельева рассказала о своих успехах после похода к стоматологу. По словам певицы, ей сделали операцию по установке зубного импланта. Певица показала фото, на котором предстала со льдом, который она приложила к щеке. Савельева рассказала, что перед операцией не волновалась, так как полностью доверяла своему врачу.

Перед тем, как лечь под нож, Саша Савельева взяла с медика обещание, что все пройдет хорошо. Она немного волновалась, так как знала, что ее будут снимать на видео. После хирургического вмешательства певица сообщила, что все прошло легко.

Ранее в Сети появились слухи о том, что муж Саши Савельевой Кирилл Сафонов покинул Россию и находится в Израиле. Спектакль с его участием пропал из афиши "Современника" еще в сентябре. Многие начали утверждать, что муж Савельевой просто сбежал из страны.

Ранее Певица пожаловалась на странный синдром, регулярно и необъяснимо появляющийся в осенний период.

Певица Саша Савельева пожаловалась странную болезнь, которая возвращается каждую осень. Бывшая солистка группы "Фабрика" призналась, что обычные аптечные лекарства не помогают. Заложенность носа, которая возникает из-за простуды или аллергии, не проходит по несколько недель.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Саша Савельева. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 14 ноября 2022, 14:33 Источник: соцсети • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Солистки "Фабрики" вышли в свет в ужасающих нарядах

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Без трусиков": Распахнувшая заросший вареник Волочкова ублажила мужика на камеру

Ни стыда, ни совести
Шоу-бизнес

"Хоть в трусах": Кравец объяснила шокирующую выходку 55-летнего Киркорова с лосинами

Что двигало королем
Шоу-бизнес

Подлый Маликов бросил семью без копейки: А чем я могу помочь?

Слился
Шоу-бизнес

"Сейчас в стране нелегкое положение": Продюсер подтвердил намерения Долиной покинуть Россию

Мечта осуществилась

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября 2022 года
"День прорыва": 8 ноября назвали важным днем для всей планеты
Гороскоп на неделю с 31 октября по 6 ноября 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1248 человек
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1165 человек
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1330 человек
Панические атаки, приступы агрессии и другое: как коронавирус рушит психику человека

Спорт

"Отец в шоке, мать в трансе": что известно о смерти 33-летнего бойца ММА Писарева
"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко
Лучший подарок от букмекера: что такое фрибет и как это работает
Умер экс-футболист "Зенита" Голубев

Регионы

Подмосковные врачи по кусочкам собрали собрали таз пострадавшего в ДТП мужчины
В Петербурге вор-романтик украл из магазина букет цветов за 8 тысяч
В Саратовской области нашли человеческие останки
Хирурги из Подмосковья спасли глаз 96-летнему пациенту
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+