Сафонов о воспитании сына от Савельевой: Стараюсь передать то, что мне дала мать и недодал отец

В детстве Кириллу Сафонову недоставало отцовского внимания. Брак родителей артиста не сложился, поэтому воспитанием будущей знаменитости занималась только мама. Два с половиной года назад у Сафонова родился сын Леон. Ради наследника звезда сериала "Медвежий угол" на время поставила карьеру на паузу.
По словам Сафонова, он замечательно провел время с женой, певицей Сашей Савельевой, и наследником. О проектах, от которых отказался ради семьи, он не жалеет. Кирилл хочет быть отпрыску хорошим отцом.
"Вообще, я стараюсь передать то, что мне дала мать и недодал отец", – сказал артист в интервью Teleprogramma.pro.
Сын Леон, по словам знаменитости, многое от него унаследовал. Мальчик очень похож на своего знаменитого папу.
Кирилл Сафонов рассказал также, что маленький Леон пока еще очень привязан к своей матери. Проснувшись, малыш первым делом зовет родительницу. Сына к жене артист не ревнует.
Скоро считает Кирилл, его отпрыск окажется именно в том возрасте, когда внимание папы будет крайне важным. Леон будет искать то, что сможет его заинтересовать – например, футбол, рисование или танцы.
Напомним, Кирилл Сафонов родился в деревне Ермаковское под Красноярском. Его отец работал на электростанции, а мама трудилась учителем русского языка и литературы. Когда будущей знаменитости исполнилось 12 лет, его родители развелись. После расставания с мужем мать Сафонова одна тянула троих детей – Кирилла и его сестер.
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