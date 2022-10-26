"Это ваш ребенок!": устаревшая Сабитова плюнула на малолетнюю внучку

Российская телеведущая Роза Сябитова четыре месяца назад впервые стала бабушкой. Дочь звезды Ксения родила дочь, которую назвали Мирославом. 60-летняя телесваха в свежем интервью рассказала об этом новом для семьи опыте.
Роза Сабитова призналась, что очень ждала появления внучки. При этом она никогда не давила на своих детей с вопросом продолжения рода. Сейчас Сябитова обрела новый смысл жизни. Она живет ради внучки, которая дает ей силы и энергию.
"Я не та бабушка, которая все знает и всему учит: не так пеленаешь, не так кормишь… Ксении и зятю я сразу сказала: это ваш ребенок и я вообще не лезу в воспитание", – отметила Сабитова, которая фактически плюнула на внучку.
Телесваха опирается не только на свой опыт, который, по ее мнению устарел, но и на современные методы воспитания, о которых она узнала из литературы.
Ранее дочь Розы Сябитовой рассказала, что материнство дается ей нелегко. Остается только подозревать, как в таком случае тяжело дочери Сябитовой. По ее словам, у нее совершенно нет свободного времени, а также мешает недосып и бытовые хлопоты.
Дочь Сябитовой признавалась, что иногда не спит всю ночь, а то и две ночи подряд.