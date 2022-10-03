Кудрявцева рассталась с партнером: Упустили нашу любовь

Десять лет назад как гром среди ясного неба прогремело: Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев расстались. Поклонники пары, которых было невероятно много, были расстроены, ошарашены и озадачены. Всем им казалось, что еще немного и пара объявит о предстоящей свадьбе, а затем о планировании детей. Но, увы, таким радужным ожиданиям места в суровой реальности не нашлось...
Даже сейчас, спустя столько лет, вопрос об истинных причинах расставания до сих пор сидит в головах общественности. Недаром ведь поисковики до сих пор фиксируют подобные запросы. С некоторой периодичностью журналисты обращаются по очереди то к Сергею Лазареву, то к его экс-возлюбленной Лере Кудрявцевой. Пытаются, очевидно, докопаться до истинной причины.
И вот, удача! Лера Кудрявцева, наконец, призналась в истинной причине, по которой она рассталась с партнером. Оказывается, разговор об отсутствии дальнейших перспектив завела именно телеведущая. "Просто я устала", – поделилась Лера, отметив, что впала в апатию после совместного отдыха. А какой-то момент ей стало наплевать, позвонит ли ей Сергей или нет. Кудрявцева сочла это звоночком.
"Отношения зашли в тупик", – призналась телезвезда, с горечью отметив, что они с Сергеем Лазаревым незаметно упустили свою любовь.