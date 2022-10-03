Садальский смешал Цискаридзе с грязью: Позор по блату

Продолжаются перестановки на Первом канале. Только успели некоторые зрители привыкнуть к тому, что вместо неизменного Дмитрия Нагиева шоу "Голос 60+" начала вести Лариса Гузеева, как были огорошены очередной переменой.
Новым ведущим шоу "Сегодня вечером" был недавно объявлен Николай Цискаридзе. Очевидно, что супруг Аллы Пугачевой, который вместе с семьей отправился за пределы России, больше не смог исполнять свои обязанности.
Мнения зрителей после просмотра нескольких выпусков разделились. Одни были ради увидеть танцора на экране, другие же – стали гнать его из шоу. Жестче всего проходится по новой должности Николая Цискаридзе актер Станислав Садальский.
В июле Садальский проехался по Цискаридзе, заявив, что с предыдущим ведущим передача была плоха, а стала еще хуже. Но с этим ничего не сделаешь: "От Николя отделаться невозможно, у него связи." Таким образом, Николай Цискаридзе получил место ведущего по блату и, как бы плохо он не справлялся, его все равно не уволят, уверен Станислав Садальский.
Теперь же Станислав вновь смешал Цискаридзе с грязью. Посмотрев рейтинги шоу, он пришел в ужас от показателей. "Самые низкие цифры, за всё время существования развлекательных программ! 3.7! Такого позора на Первом канале ещё не было", – желчно подметил Садальский.
А вот Роза Сябитова своего коллегу защищает. Уверена, что вызванные Николаем эмоции – знак успеха, поэтому грубостей он не заслужил. А всем несогласным посоветовала завидовать молча.