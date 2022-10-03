Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Больше нет": Рыжего "Иванушку" закопали на святой земле
91-летний Иван Краско откинулся в больнице: Слезы и море цветов
Малыш на подходе: жена Игоря Николаева близка к рождению крохи
Тыкавшая когтем в покойника Пугачева склонилась над тощим Крутым: В трауре
партнеры
Понедельник
3 октября
Лента новостей
11:39
Вслед за Пугачевой: критикующая Россию Варум улетела в Израиль
11:27
Садальский смешал Цискаридзе с грязью: Позор по блату
11:19
Эмин Агаларов запускает сеть фитнес-клубов
11:17
"Хочется жить": Рассказавший о раке престарелый Петросян припал к бокалу
11:11
"Чем-то болею": Подурневшая звезда "Кривого зеркала" рассказала о глистах
10:35
"Мой путь лежит дальше": Тайно слинявшая из России Андреева вышла на связь
10:29
"Вопрос решался на высшем уровне": оценивающаяся в миллионы могила Моисеева стала причиной скандала
10:12
Цена замка сильно завышена: риелтор предсказал полный провал Пугачевой
10:04
Особняк на Рублевке и элитная школа для внуков: Назван доход Надежды Бабкиной
09:34
Показавший ребенка после роддома счастливый папаша Ягудин принимает поздравления: Растите здоровыми!
09:33
"Жить и идти дальше": сдавшаяся Седокова призналась в похождениях мужа
09:21
Нехорошая квартира: какие риски могут возникнуть при покупке "вторички"
08:55
Прямо на похоронах: Орбакайте наплевала на мертвого Моисеева
08:43
За пять лет "вторичка" подорожала на 27%
08:43
"Сердце разрывается": вид изможденной беременной Кати Гордон под капельницей напугал россиян
05:57
Завтрак Кристины Орбакайте: рецепт гречневой каши для всей семьи
04:16
"Обида и бессилие": лишившуюся политической силы Пугачеву отправили в отстойник
02:03
"Я получила огромное удовольствие": Долина облизала смазливого Милохина на глазах у всех
00:03
Астафий Ветряк: народные традиции 3 октября
22:20
"Омлет по-Ширвиндтовски": Михаил Ширвиндт поделился рецептом вкусного блюда
21:26
"Измена, ревность, ложные ожидания": объявлено о расставании Петросяна и Брухуновой
20:08
"Откосившие" от армии знаменитости: Галкин*, Киркоров, Шаляпин
19:22
"Он был моей сестрой": Лолита пришла к гробу Моисеева с голубым венком
18:09
Собчак рвет и мечет из-за тайного отъезда Андреевой из России
17:24
Куценко откровенно признался в главном страхе на глазах у публики
17:12
"Он был уже в другой Вселенной": известный певец о тяжелом состоянии больного Моисеева перед смертью
16:29
Прилучный оставил Брутян и вернулся к детям: Заскучал по бывшей семье?
15:04
Совесть мучает безутешного Преснякова каждую секунду: Виноват
14:53
Королевская щедрость: Киркоров раздавал пачки денег у гроба Моисеева
14:31
Прощай, крошка Боря: геи Москвы собрались у шикарного гроба Моисеева
13:46
На широкую ногу: с Борисом Моисеевым в могилу закопают 300 тысяч
13:39
"И прости ему все прегрешения": равзлекавшегося в гей-саунах Моисеева отпевали по всем православным канонам
13:32
Лучший подарок от букмекера: что такое фрибет и как это работает
13:13
Рудковская раскрыла покупателя замка Пугачевой: Отличное приобретение
12:55
Около полумиллиона: на что ушли выделенные Пугачевой на похороны Моисеева деньги
12:45
Краше Началовой: 68-летней Моисеев в гробу выглядит принцем из сказки
12:37
Бородина катком проехалась по Солнцеву: Убожество и колбасный вор
12:16
Прощальная гастроль: на похоронах Моисеева случился ангшлаг из звезд
11:15
В квартире Моисеева перед смертью произошли странные вещи
08:14
Нельзя спать с ребенком в одной кровати: психоаналитик предупредила о проблемах
06:39
Дизайнер назвал три простых способа визуально расширить небольшую комнату
04:24
К чему снится отец
02:07
Беззаботный попугай-путешественник рассмешил весь мир – видео
00:08
Трофимов день: что нельзя делать в праздник 2 октября
21:18
Какие продукты стоит употреблять меньше после 40 лет
20:26
Михалков, Агутин, Пореченков: кто из российских звезд отслужил в армии
19:06
Топ-5 городов России с самыми высокими зарплатами
17:19
Руки не для скуки: голый Панин снял ласки на камеру
16:55
Врачи наплевали на первый инсульт страдальца Моисеева: Посоветовали выспаться
16:46
Синюшный сын-фрик Яковлевой притащил в дом лохматую бабищу: Шикарная
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Синюшный сын-фрик Яковлевой притащил в дом лохматую бабищу: Шикарная
Еле передвигающий ноги онкобольной Юдашкин свинтил из России: Успел
Руки не для скуки: голый Панин снял ласки на камеру
Беглую предательницу Пугачеву решено лишить гражданства: Гнать в шею
Рудковская раскрыла покупателя замка Пугачевой: Отличное приобретение
"Измена, ревность, ложные ожидания": объявлено о расставании Петросяна и Брухуновой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Садальский смешал Цискаридзе с грязью: Позор по блату

Садальский смешал Цискаридзе с грязью: Позор по блату

Николай Цискаридзе прошедшим летом стал новым ведущим шоу на Первом канале. Эта перестановка вызвала множество разных эмоций как у зрителей, так и у критиков.
прочитано 177 раз

Продолжаются перестановки на Первом канале. Только успели некоторые зрители привыкнуть к тому, что вместо неизменного Дмитрия Нагиева шоу "Голос 60+" начала вести Лариса Гузеева, как были огорошены очередной переменой.

ПО ТЕМЕ

Орал и верещал: Цискаридзе устроил разборки с Садальским на глазах у людей

Скатившегося ниже плинтуса Цискаридзе со свистом выпороли на центральном телевидении: Ничего личного

 Станислав Юрьевич Садальский

Станислав Юрьевич Садальский актер

Новым ведущим шоу "Сегодня вечером" был недавно объявлен Николай Цискаридзе. Очевидно, что супруг Аллы Пугачевой, который вместе с семьей отправился за пределы России, больше не смог исполнять свои обязанности.

Мнения зрителей после просмотра нескольких выпусков разделились. Одни были ради увидеть танцора на экране, другие же – стали гнать его из шоу. Жестче всего проходится по новой должности Николая Цискаридзе актер Станислав Садальский.

В июле Садальский проехался по Цискаридзе, заявив, что с предыдущим ведущим передача была плоха, а стала еще хуже. Но с этим ничего не сделаешь: "От Николя отделаться невозможно, у него связи." Таким образом, Николай Цискаридзе получил место ведущего по блату и, как бы плохо он не справлялся, его все равно не уволят, уверен Станислав Садальский.

Теперь же Станислав вновь смешал Цискаридзе с грязью. Посмотрев рейтинги шоу, он пришел в ужас от показателей. "Самые низкие цифры, за всё время существования развлекательных программ! 3.7! Такого позора на Первом канале ещё не было", – желчно подметил Садальский.

А вот Роза Сябитова своего коллегу защищает. Уверена, что вызванные Николаем эмоции – знак успеха, поэтому грубостей он не заслужил. А всем несогласным посоветовала завидовать молча.


КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Николай Цискаридзе. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
3 октября 2022, 11:27 Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялся Стас Садальский

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Бородина катком проехалась по Солнцеву: Убожество и колбасный вор

Высказалась
Шоу-бизнес

Краше Началовой: 68-летней Моисеев в гробу выглядит принцем из сказки

Первое фото умершего артсита

Шоу-бизнес

Прилучный оставил Брутян и вернулся к детям: Заскучал по бывшей семье?

Ай, молодец!
Шоу-бизнес

На широкую ногу: с Борисом Моисеевым в могилу закопают 300 тысяч

Артист заслужил

Гороскоп

Василиса Володина предрекла россиянам два перелома: Легко не будет
Гороскоп на неделю с 26 сентября по 3 октября 2022 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года

Здоровье

В России за сутки выявили 40 017 новых случаев коронавируса
Постковидный синдром: что это такое и каковы риски возникновения
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 4663 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 3621 человека

Спорт

Лучший подарок от букмекера: что такое фрибет и как это работает
Умер экс-футболист "Зенита" Голубев
"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы
19-летний Алькарас выиграл Открытый чемпионат США по теннису

Регионы

В Петербурге конфликт из-за парковки закончился стрельбой
Пьяный мужик отдубасил двух подростков во Владивостоке
Семейная пара из Иваново насмерть забила свою знакомую
В Петербурге из-за пожара в жилом доме эвакуировали людей
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+