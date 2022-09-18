Орал и верещал: Цискаридзе устроил разборки с Садальским на глазах у людей

Актер Станислав Садальский известен своим острым языком. Он неоднократно резко высказывался об артисте балета Николае Цискаридзе.
Станислав убежден, что танцовщик не заслуживает занимать роль ведущего программы "Сегодня вечером". По мнению Садальского, Цискаридзе потерпел крах на Первом канале.
Слова актера не прошли мимо экс-премьера балета Большого театра. По всей видимости, Цискаридзе болезненно воспринял критику в свой адрес.
Стало известно, что накануне Садальский и Цискаридзе случайно оказались в одном вагоне поезда. Прославленный артист балета не упустил возможность высказать обидчику в лицо все, что скопилось у него за все это время.
Садальский поведал, что Цискаридзе обозвал его лжецом и кричал, чем вызвал чувство неловкости и стыда у окружающих. Артист пожалел, что не зафиксировал произошедшее на видео.
Станислав отметил, что никогда не слышал в свой адрес столько оскорблений. "Он человек неискренний. И танцор я сомневаюсь какой. "Как он орал. Как он здесь верещал, но я, наверное, тоже был не лучше. Полицию вызвал, сейчас на меня напишет заявление. Но я к нему не прикасался. Даже не вставал. Таня Кравченко здесь стояла. Но я столько говна, вылитого на себя, никогда не слышал", — рассказал он.
Актер напомнил, что не смотрит программу "Сегодня вечером". Его критика шоу основана исключительно на данных рейтингов.