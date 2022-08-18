Жил с женщиной на 15 лет старше и до сих пор не женился: что случилось с сыном Сябитовой

Взрослый наследник ведущей еще не устроил личную жизнь.

Роза Сябитова – не только самая известная сваха страны, но и мама двоих детей. Если дочь Розы Раифовны, Ксения, уже успела создать собственную семью, то с сыном звезды дела обстоят иначе. В свои 33 года Денис Сябитов не женат и не имеет детей. Однако серьезные отношения в его жизни были. Несколько лет назад наследник ведущей встречался с женщиной, которая была на 15 лет старше его и воспитывала детей от прошлого брака.

Обоих отпрысков телезвезда родила в первом браке. С отцом детей, Михаилом Сябитовым, она прожила вместе 10 лет. Сын знаменитой свахи родился в 1989 году и был очень долгожданным ребенком. Сябитова мечтала о детях, но несколько лет не могла забеременеть. Лишь после того, как супруги отпустили ситуацию, им улыбнулась удача.

Спустя три года после рождения Дениса на свет появилась его младшая сестра Ксения. К сожалению, вскоре семейное счастье разрушила трагедия. В 1993 году Михаил Сябитов неожиданно скончался от инфаркта. Роза Раифовна осталась одна с маленькими детьми и была вынуждена самостоятельно их поднимать.

Поскольку наследники телеведущей не пошли по ее стопам, об их жизни известно немного. Впрочем, сама Сябитова иногда делится с поклонниками успехами своих детей. Денис получил высшее образование и, как и его младшая сестра, устроился в брачное агентство знаменитой матери. Судя по всему, с финансовым положением у сына свахи все в порядке. А вот о его личной жизни этого сказать нельзя.

В отличие от сестры Ксении, которая пару лет назад во второй раз вышла замуж, Денис не торопится связывать себя узами брака. Сын знаменитости еще ни разу не женился, хотя несколько раз был близок к этому серьезному шагу. В юности наследник ведущей влюбился и даже хотел сыграть свадьбу. Однако Сябитова не одобрила союз. И это был далеко не последний раз, когда телесваха вмешивалась в личную жизнь сына.

Несколько лет назад Денис состоял в отношениях с женщиной, которая была старше его на 15 лет и воспитывала детей от прошлого брака. Сябитова выступала против этого союза и не воспринимала девушку сына как потенциальную невестку. Спустя какое-то время влюбленные расстались. В 2015 году телесваха пыталась подобрать сыну пару в шоу "Давай поженимся", но, судя по всему, из этого ничего не вышло. Сейчас, в свои 33 года, Денис до сих пор не женат.