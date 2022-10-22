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Шоу-бизнес
"До встречи!": скрепя сердце Маликов уходит со сцены

"До встречи!": скрепя сердце Маликов уходит со сцены

В жизни артиста завершается важный этап. Дмитрий Маликов огорошил публику.
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Осенним утром в субботу Дмитрий Маликов объявил россиянам важную новость, записав видео. Стало известно, что в Мытищах 23 октября состоится его последний сольный концерт в этом году. Прощаться всегда тяжело.

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 Дмитрий Юрьевич Маликов

Дмитрий Юрьевич Маликов Певец, композитор

Скрепя сердце певец уходит со сцены как одиночный вокалист, продлится затишье достаточно долго — по крайней мере до января точно. Однако в этот период артист будет радовать публику другими форматами выступлений.

Исполнитель хита "Звезда моя далекая" убедительно пригласил подписчиков телеграм-канала на заключительное мероприятие сезона. "Если вы где-то недалеко, приезжайте. Надеюсь, что вечер будет для вас незабываемым. А для меня он будет незабываемым точно. До встречи!" — обратился к фанатам Дмитрий Маликов.

Поклонники попросили кумира почаще приезжать в города других областей. Далеко не каждый может себе позволить поезд, а то и самолет до Москвы, чтобы добраться в Мытищи. Однако находятся отважные люди, готовые ринуться к артисту за тысячи километров, не жалея ни денег, ни времени, ни сил.

Дмитрий Маликов получил уйму комплиментов и добрых слов в комментариях к видео. Для певца общение с аудиторией имеет огромную ценность. По крайней мере, сам он утверждает именно так.

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Дмитрий Маликов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 22 октября 2022, 14:07 Источник: Телеграм-канал Дмитрия Маликова ✓ Надежный источник
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