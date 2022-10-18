"Уже лет 30": горячо полюбивший Маликов живет на две семьи

Российский певец и композитор Дмитрий Маликов — автор и исполнитель зажигательных хитов эстрады. Зрители знают его по песням "Кто тебе сказал?" и "Ты одна, ты такая". Певец — предмет восторга многих женщин. Для многих образ городского романтика Маликова стал символом женского праздника 8 марта.
На днях состоялась премьера песни и клипа "Ночное такси". Дмитрий Маликов исполнил роль водителя, который за ночь успевает познакомиться с совершенно многогранными персонажами: толпой родственников, молодой девушкой, неуклюжим парнем и актером в образе Джокера.
Артист горячо полюбил музыку еще в детстве, поэтому сейчас Дмитрий Маликов словно живет на две семьи. Первая — обычная, где он выступает мужем Елены Изаксон и отцом чудесных детей. А вторая — работа, где он сливается с гармонией звуков и рождает удивительные песни.
Шоу-бизнес — это место встречи многих людей, совершенно разных характеров и судеб. Прямо как герой нового клипа — водитель такси, Дмитрий Маликов слушает истории людей и вдохновляется. А уже возвращаясь в реальности к работе продюсера создает музыкальные шедевры.
"Как и уже лет 30 моей жизни в самое сердце", "Какая же песня красивая", "Браво, Дмитрий", — пишут в комментариях к клипу восторженные поклонники Дмитрия Маликова.