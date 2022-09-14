Бурный роман перерос в интим: Маликов взял в постели коллегу по цеху

Певец и композитор Дмитрий Маликов дал подписчикам повод для обсуждений – новый пост в его блоге никак не похож на предыдущие.

В мире шоубизнеса встречаются не только скандалы и громкие разводы. Множество артистов дружат между собой и всячески поддерживают в творчестве звездных коллег по цеху. Народный артист России Дмитрий Маликов решил помочь певице Славе с продвижением ее песни и нового клипа.

У девушки вышло видео на песню "Голодная любовь". Слова к этой песни написал поэт Михаил Гуцериев, а в создании музыки участвовал продюсер певицы Виктор Дробыш. Дмитрий Маликов с уважением относится к этому музыканту, хоть и не работает в его продюсерском центре.

Клип Славы снят в черно-белых цветах в стиле старых американских фильмов. Возможно, именно такая атмосфера вдохновила Дмитрия, и он решил поделиться ею у себя в микроблоге. Маликов взял коллегу, лежащую в постели, как основу для контента блога и показал подписчикам кадры из нового ролика. По сюжету клипа, бурный роман героини перерастает в интим с мужчиной в образе дикого зверя. Кадры клипа напоминают сюжет истории о Красавице и Чудовище. Дмитрий Маликов никак не подписал свой пост, оставив подписчикам только возможность проникнуться хорошо снятым видео.