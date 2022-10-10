"Отказали ноги": яркий потенциал Маликова перечеркнуло страшное горе

Дмитрий Маликов больше не сможет творить как раньше.

Несмотря на возраст, творчество сладкоголосого брюнета пользуется популярностью у молодой аудитории. Его успех в этом плане во многом благодаря коллаборации с кумирами подрастающего поколения. Вспомнить хотя бы то время, когда бешеной популярностью пользовались песни и клипы, которые Дмитрий Маликов записал со скандально известным блогером Юрием Хованским.

К слову, ролик на трек "Под бой курантов" набрал больше четырех миллионов просмотров! Неудивительно, что тогда старые музыкальные работы артиста получили вторую жизнь и заиграли в наушников молодежи. Наверняка певец не прочь бы был повторить былой успех, однако теперь его яркий потенциал, судя по всему, перечеркнут – из-за страшного горя.

Накануне стало известно, что, так сказать, коллега Дмитрия Маликова по творческому цеху Юрий Хованский стал страдать от страшного недуга. Находясь в турецком аэропорту, он внезапном не смог самостоятельно передвигаться, отмечает телеканал "360".

"В Стамбуле у меня отказали ноги, но сотрудники аэропорта сразу же выдали мне инвалидную коляску", – написал в своем микроблоге юморист, прикрепив фотографию в том самом кресле.

Поклонники обеспокоились состоянием своего кумира и стали желать крепкого здоровья, ведь впереди у него еще длинная творческая жизнь! Однако история новых коллабов с Дмитрием Маликовым очевидно закончена: не только из-за недуга, но и отъезда Юрия Хованского в Сербию. Решение блогера вызвало вопросы, ведь зима в Европе по прогнозам экспертов будет не радужной. О ситуации за рубежом сообщил Царьград.