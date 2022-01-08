Вырвавшаяся из-под опеки отца-тирана Бритни оголила срам: Женская энергия

Теперь артистка в силах самостоятельно решать, как жить и на что тратить деньги, а заодно и что публиковать в соцсетях. Вероятно, из-за того, что ее так долго сдерживали, певица, вырвавшись на свободу, пытается наверстать упущенное.
В личном блоге звезда то и дело публикует откровенные снимки, и на этот раз Бритни Спирс решила показать весь свой срам. Знаменитость опубликовала несколько снимков, на которых предстала голой. Интимные места звезда прикрыла лишь маленькими стикерами в форме сердец и цветков. Единственные предметы одежды на Бритни – белые чулки и чокер.
"Женская энергия никогда не чувствовалась лучше, чем сейчас", – написала под провокационными снимками Бритни Спирс. Правда, комментарии под публикацией артистка отключила – видимо, в очередной раз встречаться с критикой звезде не захотелось.
Стоит отметить, поклонники ждут, что после освобождения из-под опеки отца Бритни Спирс возобновит карьеру и порадует фанатов новыми хитами. Правда, многие все же сомневаются, что артистка еще в силах петь – судя по всему, сноровку она уже растеряла. Народ считает, что золотые годы Бритни остались далеко позади и ей лишь остается греться в заходящих лучах славы.