Спирс взвыла из-за заставивших бросить музыку родных: Причинили мне боль!

Не так давно поклонники Бритни Спирс, наконец, смогли выдохнуть. Все дело в том, что их любимица стала свободна.

Ранее в Сети не переставали появляться тревожные новости. Артистка заявила о том, что ее родной отец просто "завладел" ее именем и творчеством. По словам исполнительницы, мужчина заставлял ее постоянно работать, вне зависимости от состояния. Он не позволял отменять концерты, болеть, ходить на свидания и заводить детей.

Бритни Спирс давно мечтала выйти замуж и родить еще одного малыша. Ее молодой человек готов был сделать все ради счастья избранницы, но для этого необходимо было освободиться из-под опеки родителя. К счастью, у знаменитости все получилось. Буквально недавно поклонники наблюдали за тем, как пара улетела отмечать день рождения звезды на частном самолете.

Теперь певица заговорила о своей профессиональной деятельности. Подписчики не перестают интересоваться, по какой причине звезда такого масштаба решила завершить свою карьеру так рано. Однако у Бритни был достаточно весомый повод, как выяснилось.

Артистка публично заявила о том, что публика даже и представить не может, какой ужас она пережила. По словам Бритни Спирс, после всего она боится не только бизнеса, но и людей, а потому не хочет заниматься музыкой. Для всех поклонников очевидно, что речь идет в основном о близких звезды, но, возможно, замешаны и чужие люди. "Причинили мне боль", – рассказала дива, как сообщает "РИА ФАН".