Обнаглевший отец пытается выбить деньги с Бритни Спирс

Мужчина заявил, что посвятил себя защите здоровья и активов наследницы, а свое вероятное банкротство в этой ситуации считает несправедливым. Отец поп-дивы Джеймс обратился в суд с просьбой принудить певицу оплачивать расходы на адвокатов.
Родитель артистки, выполнявший обязанности ее опекуна с 2008 по 2021 годы, отметил, что защищал дочь от лиц, которые, по его мнению, пытались воспользоваться ее недееспособностью.
Адвокат Бритни Спирс Мэтью Розенгарт резко раскритиковал отца знаменитости. Он считает требования Джеймса возмутительной наглостью. Юрист заявил, что опекунство над его подзащитной было прекращено, а ее родитель "с позором отстранен".
Защитник Бритни Спирс напомнил, что певица красноречиво рассказывала о том, какую боль причинил ей отец, и это лишь ее усугубляет. Адвокат убежден, что любящий родитель так не поступает со своим ребенком.
Напомним, ранее 39-летняя звезда поведала о том, как собирается жить дальше. В будущем Бритни Спирс намерена дать откровенное интервью Опре Уинфри, а также приносить пользу людям, попавшим в беду. Артистка планирует отстаивать интересы людей с ментальными заболеваниями.