Как после курса химиотерапии: звезда Comedy Woman лишилась волос

Телеведущая откровенно рассказала о последствиях Covid-19.

Не так давно Мария Кравченко переболела коронавирусом, из-за которого лишилась семидесяти процентов шевелюры. Участница Comedy Woman призналась, что после ковида у нее начали быстро выпадать волосы. Поэтому ее новая короткая стрижка – это не смена имиджа, а попытка сгладить ситуацию.

Артистка говорит, что ей хочется быть красивой. По ее словам, она была похожа на человека после курса химиотерапии, когда у нее выпали волосы. Тогда она пошла к специалисту, который назначил ей лекарства. Однако результаты будут видны не сразу, поэтому нужно подождать несколько месяцев.

Поскольку уже сейчас Кравченко нужно сниматься и выступать на сцене, она заказала себе парик в США. Но ждать придется достаточно долго. Как оказалось, облысение – распространенное последствие коронавируса. Поэтому сейчас многие покупают парики.

Напомним, что Кравченко – не первая звезда шоу-бизнеса, которая обзавелась шиньоном. В последнее время зрители заметили, что ведущий "Пусть говорят" тоже носит парик. Недавно Малахов появился в эфире в неудачном образе, так как зрители заметили, что волосы Андрея выглядят уж очень неправдоподобно.