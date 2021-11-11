Начала жизнь с нуля: гопница из Comedy Woman оказалась у разбитого корыта

Марина Кравченко любима многими в роли гламурной гопницы. Что с ней стало после закрытия Comedy Woman?

Актриса Мария Кравченко была одной из центральных героинь юмористического шоу Comedy Woman. В популярном проекте она играла роль "гопницы". Она настолько вжилась в роль своего персонажа, что после закрытия проекта ей пришлось начинать жизнь с нуля.

В свежем интервью журналу Ok! Кравченко призналась, что была верна юмористическому шоу всю сознательную жизнь, и в других сферах себя не представляла. Кравченко вдруг поняла, что роме как в роли той девушки из "Камеди" ее никто не знает в другом амплуа.

После того, как проект свернули, и актриса оказалась без работы у разбитого корыта, она начала пытаться себе, что может и хочет большего. Это было невероятно трудно.

После 15 лет работы на сцене Кравченко решила наконец получить профессиональное образование и поступила в театральный на актерский факультет. По словам звезды, она мечтала овладеть не только телевизионными навыками, но и освоить классическую профессию.

Ранее коллега Марии Кравченко по шоу Comedy Woman на ТНТ Екатерина Варнава рассказала, что девушки до последнего не верили, что проект закроют. Когда продюсеры программы сообщили им эту неожиданную новость, все надеялись, что это временно, и вскоре съемки возобновятся.