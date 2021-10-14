"Последствия ковида": звезда Comedy Woman лишилась волос из-за болезни

Российские зрители привыкли видеть Марию Кравченко с копной красивых длинных волос, однако на днях она появилась в совершенно другом образе – со стрижкой "под мальчика". Сначала поклонники актрисы подумали, что женщина просто надела парик. Но позже оказалось, что это не так: Мария Кравченко действительно решилась на кардинальные перемены, и вынудили ее на это проблемы со здоровьем.
После множества вопросов актриса объяснила, что именно с ней произошло – сделала она это в своем инстаграм-аккаунте под свежим снимком с короткой стрижкой.
"Для меня основным поводом послужили последствия ковида," – написала Кравченко.
Из-за болезни звезда Comedy Woman перенесла серьезный удар по иммунитету и стресс, после чего волосы стали сильно выпадать, и это даже сначала привело Марию в большую растерянность.
Лишившаяся части волос женщина тут же обратилась к специалистам и активно занялась решением проблемы. Сейчас она уже видит первые положительные результаты, но оставлять за собой шлейф из выпадающих волос актриса больше не захотела да и с укладкой стали возникать трудности. В результате было принято решение о смене имиджа.
Сейчас Мария еще привыкает к новой себе. Актриса считает, что с точки зрения эстетики ей удалось обернуть ситуацию с потерей волос в свою пользу, и ее переполняют приятные эмоции.
Ранее Мария Кравченко рассказала о том, как тяжело протекала ее беременность.
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