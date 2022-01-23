53-летняя Стриженова поласкалась с мужем на камеру: Счастье есть

Екатерина Стриженова выложила в свой "Инстаграм" видео, на котором она купается вместе с мужем в бассейне. Недавно телеведущая вернулась с Мальдивских островов, где нежилась под тропическим солнцем. Видимо, она так соскучилась по водным процедурам, что решила организовать их себе в заснеженной России.
На опубликованном видео звезда передачи "Время покажет" нежно обнимает супруга. Также она сообщила, что даже забыла смыть косметику – так ей хотелось поскорее окунуться в бассейн. "Я еще и на массаж успею", – призналась Екатерина. В конце она пожелала своим поклонникам хороших выходных.
Фолловеры активно начали комментировать новую публикацию Стриженовой. Она похвалили звезду за активный образ жизни и пожелали хорошего отдыха. "Отличного отдыха", "Здорово, молодцы", "Хороших выходных", "Хорошо проводите время, главное – правильно", "Катюша, отдыхайте, выдыхайте. Накрашена или нет – всегда прекрасна", "Счастье есть" – написали поклонники.
Напомним, что телеведущая замужем за продюсером Александром Стриженовым. Пара вместе уже более тридцати лет. Так, супруги познакомились еще в школе, а поженились, когда обоим исполнилось восемнадцать лет.