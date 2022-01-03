"Не послушала мужа": Стриженова в растрепанном виде уехала из России

Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Три бутылки водки за вечер, мысли о суициде и одинокая старость: как живет брошенная жена Лещенко
Наркотическая зависимость, обнищавший театр и жизнь с 15 старыми кошками: что стало с Юрием Куклачевым
Россияне молятся за здоровье раздувшегося Малахова: Парик и покрасневшее лицо
Отрезала кожу, сделала 8 абортов и тащит на себе 32-летнего сына: как живет обнищавшая Алиса Мон
партнеры
Понедельник
3 января
Лента новостей
15:14
Заслуженная артистка России умерла после продолжительной болезни
14:46
Звезда шоу "Пацанки" всадила матери нож между ребер
14:18
Очень его любила: мать показала настоящего фаворита покойной Началовой
14:15
Овдовевшая Хакамада раскрыла интимные подробности личной жизни: разрешила иметь любовников
14:04
Политолог Войко о переговорах Зеленского и Байдена: Предметного наполнения здесь нет
13:38
Жена рассказала о наглой выходке доживающего Мартиросяна
13:33
Ставки по ипотеке в 2022 году могут достичь двухзначных чисел
13:03
"Не стояла ни в какой очереди": оборотистая Бабкина кормила гостей деликатесами в годы дефицита
12:38
"Нельзя было выражать эмоции": Макеева рассказала о проблемах мужа с психикой
12:38
"Поступили угрозы": Солнцеву сильно досталось после критики известной певицы
12:22
Вопиющая несправедливость: Жигунов взорвался из-за трансляции "Сватов"
11:56
"Играет не в свои игры": Дава сбежал от Киркорова к женщине
11:43
"Новогодняя попа": 50-летняя Орбакайте показала ягодицы крупным планом
11:42
Галкин зарабатывал на меха в Кремле: роскошная шуба Пугачевой произвела фурор
11:21
Обращение Байдена вызвало бурное недовольство американцев: составлен список претензий
11:19
"Беременна": народ поздравляет Каменских с интересным положением
10:55
Купившая билет на самолет за полмиллиона Бородина взбесилась из-за неидеального сервиса
10:53
"Ты знаешь, так хочется жить": Малахов расплакался на публике на фоне слухов о болезни
10:45
"Не послушала мужа": Стриженова в растрепанном виде уехала из России
07:43
"Дурь и похабщина": Беременную Седокову оплевали за эротические фото
04:36
"Квартирка в самом сердце Москвы": Разведенка Галич похвасталась дорогущим подарком
02:29
Неудачное преображение: Ходченкова превратилась в Ивлееву
00:04
День Петра и Прокопия: Что нельзя делать 3 января
22:06
Гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года
20:04
"Ты **** пишешь": матерщинница Бузова наорала на Рудову
19:48
Время никого не щадит: в двух опухших мужиках в аэропорту не сразу признали Маликова и Сюткина
18:04
Такого не ожидала: обзаведшийся новой пассией Харламов открылся для Асмус с новой стороны
17:59
Авербух раскрыл правду о романе Милохина и Медведевой
17:41
Пугачева появилась на публике после известия о трагической потере
17:20
Располневший Данилко встревожил россиян после информации о болезни
17:15
На Украине испугались отпускать Зеленского на переговоры с Путиным: Попытается закрыть компромат
16:31
В России стало проще получить налоговый вычет при покупке недвижимости
16:08
Впервые показавший внебрачную дочь Табаков всполошил народ
14:12
Глава ВОЗ назвал главное условие завершение пандемии коронавируса в 2022 году
14:06
"Бедная девочка": Неудачный выбор Киркорова нанес удар по его 10-летней дочери
13:13
"Эффект отсутствия": Как встретили Новый год убитые горем вдова и дочь Меньшова
12:53
Жуткое зрелище: опухшая Собчак покрылась пятнами после новогодней ночи
12:24
Обманувшую народ Климову с криками изваляли в снегу
12:13
Новый порядок получения пособий коснулся миллионов россиян
11:39
"Красивое расставание": Чудом выжившая МакSим рассказала о семейной драме
11:05
Бывший муж заявил об измене Бородиной: Слышал за стеной
10:55
"Несостоявшийся муж": Всплыли подробности связи Успенской и Киркорова
10:42
"Не хотели портить отношения": Зеленский унизил украинских спортсменов
06:01
"Шарики на сосочках": заподозренная в алкоголизме мать Королевой завлекла народ
21:11
Необходима помощь: пострадавшую дочь Началовой отправили к специалисту
18:01
"Под кайфом": Почему пойманный в Казахстане Киркоров может себе такое позволить
14:54
Восставшие мертвецы, слой пыли и запах нафталина: новогодняя ночь оказалась "с душком"
14:46
"Позорят ЛГБТ": целующимся Киркорову и Баскову пожелали найти по мужу
12:34
Алкоголизм? Маме Наташи Королевой вынесли суровый приговор
10:09
Губерниев против Бузовой, "голубки" Киркоров и Дава и Free Britney: топ-5 скандалов 2021 года
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Восставшие мертвецы, слой пыли и запах нафталина: новогодняя ночь оказалась "с душком"
Алкоголизм? Маме Наташи Королевой вынесли суровый приговор
Пугачева появилась на публике после известия о трагической потере
Жуткое зрелище: опухшая Собчак покрылась пятнами после новогодней ночи
"Бедная девочка": Неудачный выбор Киркорова нанес удар по его 10-летней дочери
"Несостоявшийся муж": Всплыли подробности связи Успенской и Киркорова
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Не послушала мужа": Стриженова в растрепанном виде уехала из России

"Не послушала мужа": Стриженова в растрепанном виде уехала из России

Екатерина Стриженова поняла, что нуждается в отдыхе и покинула страну.
прочитано 759 раз

Екатерина Стриженова давно уже удивляет поклонников своим загруженным графиком. Женщина буквально работает не покладая рук. Так, недавно она рассказывала о своем рабочем дне. Телеведущая может сперва пять часов сниматься для программы "Доброе утро", затем в передаче "Время покажет". И это еще не все! Вечером она выходит на сцену МХАТа имени Горького.

ПО ТЕМЕ

Стриженова публично взвыла из-за Цискаридзе: Горе, горе!

"Редко соглашаюсь": Стриженову удовлетворили целой командой на записи

Екатерина Владимировна Стриженова

Екатерина Владимировна Стриженова телеведущая

Очевидно, что такой жесткий график работы сказывается на состоянии звезды. Недавно она выложила фотографию в историю "Инстаграм". Женщина выглядела очень изнуренной. Ее волосы были растрепаны, а под глазами виднелись темные круги. Видимо, Екатерина все-таки решила наконец-то отправиться в отпуск. На фотографии она написала, что ей точно надо отдохнуть.

Напомним, что ведущая является счастливой женой, матерью и даже бабушкой. Она уже замужем более тридцати лет. Однако даже у нее порой бывают ссоры с супругом. Так, недавно звезда поделилась, что муж не поддержал ее намерение сыграть мать поэта Есенина. По словам возлюбленного, Стриженова и так имеет плотный график. "Мужа в этот раз я не послушала", – заявила Екатерина.

Кстати, актриса помогает своей дочери воспитывать внука. Сейчас они с мужем живут вместе с маленьким Петей. Ведущая считает это вполне нормальным, так как родители должны помогать детям.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Екатерина Стриженова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
3 января 2022, 10:45 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

50-летняя Стриженова выглядит ровесницей дочери

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Шарики на сосочках": заподозренная в алкоголизме мать Королевой завлекла народ

Женщина надела на голову елку
Шоу-бизнес

"Эффект отсутствия": Как встретили Новый год убитые горем вдова и дочь Меньшова

Близкие не могут пережить утрату

Шоу-бизнес

"Несостоявшийся муж": Всплыли подробности связи Успенской и Киркорова

Артисты поделились личным

Шоу-бизнес

"Красивое расставание": Чудом выжившая МакSим рассказала о семейной драме

У артистки был тяжелый год

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года
Гороскоп на январь 2022 года
Гороскоп на неделю с 27 декабря по 2 января
Гороскоп на неделю с 10 по 26 декабря 2021 года

Здоровье

Глава ВОЗ назвал главное условие завершение пандемии коронавируса в 2022 году
Более 20 тысяч человек заразились коронавирусом в России под Новый год
Свыше 21 тысячи человек заболели коронавирусом в России за сутки
Назальную вакцину "Спутник V" выпустят в начале 2022 года

Спорт

"В голове туман": Соловьев не может оправиться после чудовищного избиения
Досадная ошибка: Загитова перепутала имя легендарного тренера
Жестоко избитый Соловьев завязал с работой из-за травмы мозга: Уже рвется
"Комок в горле": Обиженная Тутберидзе рассказала о страшном предательстве

Регионы

В Подмосковье поезд насмерть сбил двух подростков
Под Тюменью застолье закончилось поножовщиной и убийством
Житель Люберец чуть не устроил пожар из-за неисправной гирлянды
В Абинске мужчину насмерть сбила электричка
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+