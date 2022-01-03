"Не послушала мужа": Стриженова в растрепанном виде уехала из России

Екатерина Стриженова поняла, что нуждается в отдыхе и покинула страну.

Екатерина Стриженова давно уже удивляет поклонников своим загруженным графиком. Женщина буквально работает не покладая рук. Так, недавно она рассказывала о своем рабочем дне. Телеведущая может сперва пять часов сниматься для программы "Доброе утро", затем в передаче "Время покажет". И это еще не все! Вечером она выходит на сцену МХАТа имени Горького.

Очевидно, что такой жесткий график работы сказывается на состоянии звезды. Недавно она выложила фотографию в историю "Инстаграм". Женщина выглядела очень изнуренной. Ее волосы были растрепаны, а под глазами виднелись темные круги. Видимо, Екатерина все-таки решила наконец-то отправиться в отпуск. На фотографии она написала, что ей точно надо отдохнуть.

Напомним, что ведущая является счастливой женой, матерью и даже бабушкой. Она уже замужем более тридцати лет. Однако даже у нее порой бывают ссоры с супругом. Так, недавно звезда поделилась, что муж не поддержал ее намерение сыграть мать поэта Есенина. По словам возлюбленного, Стриженова и так имеет плотный график. "Мужа в этот раз я не послушала", – заявила Екатерина.

Кстати, актриса помогает своей дочери воспитывать внука. Сейчас они с мужем живут вместе с маленьким Петей. Ведущая считает это вполне нормальным, так как родители должны помогать детям.