"Порвали как Тузик грелку": Категоричный Жулин плюнул в опухшего Маликова

Александр Жулин не стесняется в выражениях.

Знаменитый тренер решил, что готов попробовать себя в новом амплуа. Жулин заявил, что хочет написать музыку на стихи своего друга Игоря Николаева. Спортсмен даже уже придумал композиции, но вот навыков работы с нотами у него нет, поэтому он планирует посоветоваться со знаменитым другом.

Александр крайне категоричен, он привык высказывать свое мнение без стеснения. Музыку писать он планирует в качестве хобби, а вот композиции для своих подопечных планирует оставить великим музыкантам.

Так, на "Ледниковом периоде" пара Жулина выступала под композицию Дмитрия Маликова, а их конкуренты – под Петра Чайковского. "Нас порвали как Тузик грелку, потому что Петр Ильич Чайковский пока лучше, чем Дима Маликов", – прокомментировал ситуацию Александр, плюнув в Маликова.

Александр Жулин крайне скептически относится к современной музыке. Он выступает за то, чтобы в современном обществе популяризировалась классическая музыка. Но тенденции в музыкальной сфере все-таки принимает. "Понимаю, что это круто, модно, я не дебил", – заключил тренер.

Ранее стало известно, что Александр Жулин написал автобиографию, в которой рассказал и о шоу "Ледниковый период". К проекту он относился неоднозначно, утверждая, что главная его цель – красивая картинка. Звездным участникам сильно доставалось на тренировках. Дмитрий Маликов же недавно шокировал народ своим видом.