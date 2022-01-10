Оказался на пороге смерти: у тяжелобольного Баринова из "Кадетства" случилась паническая атака

Звезда сериалов "Солдаты", "Кадетство" и фильма "Водитель для Веры" Валерий Баринов тяжело перенес ковид. По словам 76-летнего артиста, опасная зараза чуть не свела его в могилу. Оказавшись на пороге смерти, говорит Баринов, он вел себя достойно. Лишь однажды знаменитость дала слабину.
"У меня случилась паническая атака, когда понял, что все может сейчас закончиться", – поделился Валерий Александрович.
Болезнь помогла Баринову многое переосмыслить. Артист подвел жизненные итоги. Как заметил актер, он не богат, но и бедным себя назвать не может. Валерий Александрович продолжает активно трудиться – снимается в кино, играет в театре. В Москве, в Сокольниках у знаменитости есть квартира. В свободное время актер любит бывать в своем деревянном доме, что находится недалеко от Александрова. На загородных угодьях Валерия Александровича есть мастерская, летний бассейн, баня, тандыр. Артист сам создает мебель для своего дома – уже сделал кухню, комод-бар, садовые скамейки.
Звезда отечественных теленовелл счастлива в браке 35 лет. Елена – вторая супруга Валерия Александровича. Жену Баринов считает умной и мудрой женщиной. Артист благодарен избраннице за то, что когда-то она приняла его сына от предыдущих отношений Егора.
Сын Валерия Баринова, Егор Баринов, тоже актер. Наследник знаменитости уже отметил 46-летие. Он снимался в сериалах "Тайны следствия", "Предпоследняя инстанция", "Анатомия сердца".
Дочери артиста, Александре, 30 лет. Она окончила театроведческий факультет ГИТИСа и магистратуру Сорбонны.