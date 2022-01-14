"Лисичку жалко": Изменившуюся Кожевникову жестко приложили

Звезда "Универа" опубликовала фото, под которым обратилась к зрителям с поздравлениями. На снимке Мария предстала в большой меховой шапке, предположительно, из меха лисы. Среди фанатов нашлись защитники животных, которые жестко приложили артистку за ношение натурального меха.
"Лисичку жалко (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "И что достала? Спрячь", "Не убий – так звучит одна из главных заповедей, а на рождество свечку ставила", – возмутились в Сети. На что Кожевникова тут же ответила, сказав, что тоже отказалась от меха. "Согласна, я уже лет пять не покупаю мех, это шапке лет 8", – оправдалась звезда.
Менее принципиальные пользователи просто похвалили фото и внешность артистки. "Солнечная просто красавица!", "Маша, чем естественнее, тем обалденнее. Ты супер и главное твой позитив заряжающий", "Мария ты милая улыбка красивая", "Люблю вашу красоту Мария", – написали комментаторы.
Ранее Мария Кожевникова призналась, что три года была в депрессии. Из-за болезни артистка перестала выходить в свет. Ее появление на публике после долгого перерыва шокировала общественность. В Сети отметили, что Мария сильно изменилась.