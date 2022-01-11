"На шее пульсировала вена": Кожевникова покорилась Хабенскому в интимный момент

Артистка и режиссер сплотились на съемках фильма "Собибор", действие которого связано с нацистским лагерем в Польше, где убивали людей в годы войны. Константин Хабенский стал хорошим наставником для талантливой блондинки и помог ей лучше вжиться в роль. Мария Кожевникова с теплотой отзывается о мужчине и признается, что он уговорил ее отразить бурю эмоций в интимный момент съемок.
По сценарию актриса играла роль возлюбленной Хаима, который подвергся жестокому насилию. В кадре следовало показать эпизод, где заключенного зверски истязают, и Константин Хабенский выдвинул артистке условие. "Мы эту сцену будем снимать только через твои глаза. И мне нужно, чтобы на каждом моменте его избиения у тебя на шее пульсировала вена", — ясно выразился режиссер.
Мария Кожевникова покорилась наставнику и сделала все, как он сказал. Результат получился эффектным — в напряженной сцене режиссер и актриса отразили целый спектр чувств. Зрители поняли глубокий замысел и остались под впечатлением.
Сейчас артистка признается, что хочет и дальше сотрудничать с Константином Хабенским, ведь его талант не знает границ. Она называет его гениальным режиссером и порядочным человеком, которого поцеловал бог. Мария Кожевникова поздравила мужчину с юбилеем и оставила ему добрые пожелания в честь 50-летия. Об этом пишет URA.RU.