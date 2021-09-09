"Я долго ждала этого момента": униженная Кабаевой Утяшева пошла ва-банк

Ляйсан Утяшева представила публике свой новый проект.

Недавно имя Ляйсан Утяшевой прозвучало в контексте скандала, связанного с Олимпиадой в Токио. Когда российская гимнастка Дина Аверина заняла второе место, уступив золото израильтянке, жена Павла Воли не стала осуждать судей, а поздравила победительницу. Этот поступок вызвал осуждение Алины Кабаевой. Чемпионка публично возразила бывшей коллеге, указав на ее скромные достижения в спорте. Этот шаг был воспринят многими как унижение Ляйсан Утяшевой.

Тем не менее, бывшая гимнастка не стала страдать и заострять внимание на конфликте, а пошла ва-банк. Жена Воли продолжила работу над своим грандиозным проектом и сегодня уже решилась представить свое детище публике.

Утяшева рассказала своим поклонникам в "Инстаграме" о том, что в течение нескольких лет она готовила танцевальное шоу "Carmen P.S.", премьера которого состоится уже в апреле.

"Я долго ждала этого момента, чтобы поделиться с вами," – призналась Ляйсан.

Гимнастка не собирается показывать еще одну классическую версию "Кармен", это будет некое переосмысление. Столь масштабный проект потребовал долгой и упорной работы как самой Утяшевой, так и всей ее команды. Впереди еще пол года усердных трудов, но брюнетка уже с нетерпением ждет премьеры. Вероятно, новое шоу так поглотило Утяшеву, что ей было просто некогда сокрушаться из-за оскорбительных комментариев бывшей коллеги.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что опозоренная Ляйсан Утяшева покинула Россию.