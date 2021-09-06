"Глубокая печаль": у Хью Джекмана случилось большое горе

По странному совпадению в День отца Хью Джекман потерял родного папу.

Сегодня в инстаграм-аккаунте популярного австралийского актера появилось печальное известие. Артист сообщил поклонникам о смерти своего родного отца – Кристофера. 5 сентября в Австралии отмечается День отца. Родитель Хью Джекмана ушел из жизни в первые часы этого знаменательного праздника.

"И хотя есть глубокая печаль, я преисполнен благодарности и любви," – написал потрясенный артист.



Мужчина уверен в том, что его папа был особенным человеком. Всю свою жизнь отец знаменитости посвятил семье. Крис всегда работал во благо семьи и искренне верил в Бога. Актер надеется, что сейчас его родитель уже пребывает рядом с Господом и ему там хорошо – эти мысли хоть немного помогают мужчине успокоиться и справиться со свалившимся на него горем.

Как сообщил 5-tv.ru, родители Джекмана развелись, когда будущей звезде было всего лишь восемь лет. Тогда мать актера вместе с его сестрами уехала из Австралии, а отец остался один с тремя сыновьями. Кристофер работал бухгалтером и в одиночку воспитывал мальчиков. Сам Хью всегда считал отца главной опорой своей семьи. Артист был очень близок с родителем и теперь сильно переживает его уход.

В своем микроблоге номинант на "Оскар" разместил фотографию покойного отца. Поклонники Джекмана выразили свои глубокие соболезнования актеру и написали множество добрых слов о его прекрасном отце.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как Хью Джекман борется с раком.