"Глубокая печаль": у Хью Джекмана случилось большое горе

Сегодня в инстаграм-аккаунте популярного австралийского актера появилось печальное известие. Артист сообщил поклонникам о смерти своего родного отца – Кристофера. 5 сентября в Австралии отмечается День отца. Родитель Хью Джекмана ушел из жизни в первые часы этого знаменательного праздника.
"И хотя есть глубокая печаль, я преисполнен благодарности и любви," – написал потрясенный артист.
Мужчина уверен в том, что его папа был особенным человеком. Всю свою жизнь отец знаменитости посвятил семье. Крис всегда работал во благо семьи и искренне верил в Бога. Актер надеется, что сейчас его родитель уже пребывает рядом с Господом и ему там хорошо – эти мысли хоть немного помогают мужчине успокоиться и справиться со свалившимся на него горем.
Как сообщил 5-tv.ru, родители Джекмана развелись, когда будущей звезде было всего лишь восемь лет. Тогда мать актера вместе с его сестрами уехала из Австралии, а отец остался один с тремя сыновьями. Кристофер работал бухгалтером и в одиночку воспитывал мальчиков. Сам Хью всегда считал отца главной опорой своей семьи. Артист был очень близок с родителем и теперь сильно переживает его уход.
В своем микроблоге номинант на "Оскар" разместил фотографию покойного отца. Поклонники Джекмана выразили свои глубокие соболезнования актеру и написали множество добрых слов о его прекрасном отце.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как Хью Джекман борется с раком.
Популярные темы форума
Неудачник
Нужна ли такая жена?
Что делать если жена ушла к другому?
Машина или развод
Деньги и на что мы их тратим?
Хочу увеличить грудь
Ломбард
африканцы на этаже
Максим вышла из больницы
спортзал