Больного раком Хью Джекмана разводят с престарелой женой
Журналисты давно уже отмечают, что Хью, борющийся с раком кожи, все меньше времени проводит с женой. По слухам, энергичный Джекман в самом расцвете сил за больше чем 20 лет брака успел охладеть к Фернесс, разменявшей шестой десяток.
Эти тревожные сплетни подкрепил материал в австралийском еженедельнике Woman’s Day, специализирующемся на новостях о личной жизни звезд. Приятель Хью сообщил по секрету всему свету, что у актера возникли проблемы с женой. Мол, супруги стали слишком много времени проводить порознь, а ведь раньше дали друг другу обещание не расставаться больше, чем на две недели. Источник издания отметил, что Джекману стало скучно с Фернесс и отчуждение между ними не замечать уже невозможно.
"Такое впечатление, что из их отношений ушла искра. В данный момент Хью стремится к общению с людьми значительно моложе себя, а Деборра, напротив, наслаждается спокойной, размеренной жизнью, которую обычно ведут женщины в преклонном возрасте. Они стали слишком разными", – констатировал таинственный информатор.
Примечательно, что после шумихи официальный представитель Джекмана от его имени все опроверг. Хью категорически отрицает эти возмутительные сплетни о его разводе. В заявлении значится, что вся информация о проблемах в семье Джекмана на 100 процентов сфабрикована его недоброжелателями. А вот поклонники яркой пары продолжают тревожиться, потому что слухи без причины не возникают.
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