Бешеные деньги: сколько жених Бритни Спирс потратил на обручальное кольцо

Сэм Асгари давно мечтал связать свою жизнь с Бритни Спирс и наконец приблизился к этой мечте вплотную.

Получив долгожданную свободу, голливудская звезда смогла заняться устройством своей личной жизни. Недавно она объявила своим поклонникам, что собирается замуж. Фитнес-тренер Сэм Асгари, с которым певица встречается уже около пяти лет, сделал Бритни Спирс предложение.

Счастливая блондинка сразу же продемонстрировала фанатам шикарное кольцо, подаренное ей возлюбленным. Оказалось, что это украшение обошлось фитнес-тренеру в бешеные деньги – 70 тысяч долларов, что примерно равняется пяти миллионам российских рублей.

Как сообщил 5-tv.ru, Асгари для своей знаменитой избранницы заказал эксклюзивное кольцо у одного именитого дизайнера. Мужчина хотел подарить своей любимой уникальную вещь. Сам фитнес-тренер активно сотрудничал с ювелирным дизайнером для создания особенного украшения, и ему удалось по-настоящему удивить певицу. На внутренней стороне кольца выгравирована надпись "Львица" – именно так Сэм нежно называет Бритни. Судя по реакции певицы, ей очень понравилось украшение.

При этом по звездным меркам, сумма в 70 тысяч долларов не считается очень большой для обручального кольца. Кто-то даже заподозрил жениха в том, что он пытается сэкономить на своей невесте. Однако не стоит забывать, что Асгари – простой фитнес-тренер, который не может позволить себе по-настоящему "звездных" трат.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что Бритни Спирс таинственно исчезла после новости о помолвке.