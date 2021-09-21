Таинственно исчезнувшая после помолвки Спирс вышла на связь: Это не она!

Не так давно в Сети появилась сенсационная новость. Бритни Спирс обручилась со своими молодым человеком.

Событие стало возможным после того, как отец исполнительницы заявил о готовности снять с себя все обязанности по опекунству над дочерью. Поклонники смогли спокойно выдохнуть, а артистки решила, видимо, заняться тем, о чем мечтала – создать полноценную семью. Однако практически сразу после счастливых кадров она исчезла.

Около недели назад Бритни Спирс вдруг удалила свой профиль. Менеджеры знаменитости тогда прокомментировали ситуацию. Они отметили, что это было исключительно решение самой знаменитости, но вдаваться в подробности не стали. Многие убеждены, что все дело в войне между самой дивой и ее опекунами.

Теперь в аккаунте звезды появился ролик, где она танцует в топе и коротких шортах. Артистка отметила, что любит длинные волосы и то, как воздух распушает их в момент танца. Она также сообщила, что красный краситель вышел из ее волос в душе, после чего ванная комната выглядела как место преступления. Поклонники тут же начали беспокоиться. Они отметили, что ни одной публикации с красными волосами не было, танец выглядел странно, а текст совсем не похож на те, которые обычно публикует звезда.

Пользователи забили тревогу. "Верните нам Бритни Спирс, это не она", "Отдайте ей аккаунт", "Кто-то пишет эти тексты, отдайте ей телефон", "Какой ужас! Она не вернулась, она все еще где-то", "Бритни, просто скажи, что ты пытаешься донести до нас", "Надо спасать", – прокомментировали поклонники.

