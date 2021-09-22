Пропавшую Спирс выслали из страны: Певица спит на полу

Череда невероятных обстоятельств, связанных с Бритни Спирс продолжается. Теперь знаменитость опубликовала странное фото. Пользователи подозревают, что автором поста является тот, кто отобрал у артистки доступ к профилю.

После новости о помолвке Бритни Спирс вдруг пропала. Недавно она вновь появилась в соцсетях, но ничего не рассказала о том, что делала все это время. Два дня назад появились кадры, на которых звезда танцует. Однако поклонники быстро осознали, что видео вовсе не является новым. Текст заставил их усомниться в том, что его писала сама знаменитость. Слова показались не совсем подходящими к ролику.

Накануне вечером певица опубликовала снимок постельного белья, аккуратно разложенного около окна. Она поинтересовалась, спали ли подписчики когда-нибудь на полу и заметила, что это оказалось крайне приятным видом отдыха. Пользователи Сети указали, что тот факт, что Спирс теперь спит на полу – достаточно странный. Вдобавок ко всему, фотография сразу же показалась им слишком смазанной, похожей на снимок экрана.

Через некоторое время после публикации комментаторы выяснили, что снимок принадлежит французской блогерше и сделан на территории Франции. Значит ли этот факт, что певица сейчас находится в другой стране – не совсем понятно, но поклонники допускают и такой вариант развития событий. Якобы ее отец мог просто выслать наследницу. Сама блогерша опубликовала фотографию в "историях" своего личного блога и указала, что артистка забыла "отметить" ее как автора снимка.

Публика активно бьет тревогу, полагая, что Бритни Спирс лишили доступа к блогу. Они боятся, что с кумиром могло случиться что-то неприятное. "Это не Бритни, верните ее", "Отдайте ей профиль, что это такое", "Какой ужас, это не ее фото, она бы не публиковала чужие", "Бритни, скажи, как помочь тебе", "Мы просто хотим знать, что ты в порядке, опубликуй фото", "Мы ждем реальное фото тебя сейчас, нужно спасать", – писали взволнованные поклонники.

