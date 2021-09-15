"На пути к выздоровлению": тяжелобольная Заворотнюк прервала молчание

Не так давно Анна Заворотнюк призналась в том, что испытала после новости о тяжелой болезни матери. Она опубликовала длинный пост.

Дочь актрисы рассказала, что поначалу не могла принять внутри себя то, что происходит с Анастасией Заворотнюк. Она долго жила с серьезной болью, перестала выходить из дома и практически ни с кем не общалась. Звездной наследнице необходимо было время, чтобы во всем разобраться. Она призналась, в тот момент ее ментальное состояние было крайне непростым. Ей диагностировали депрессию.

После откровения знаменитости многие принялись активно поддерживать ее и задавать различные вопросы. Оказалось, что большое количество ее поклонников также проходят или уже прошли через нечто подобное. Анна продолжила лечение, но делиться подробностями перестала.

Сегодня дочь Анастасии Заворотнюк прервала молчание. Она опубликовала счастливые кадры в лучах солнца и указала, что старается жить моментом. Девушка призналась, что давно не чувствовала себя так хорошо, как сейчас, а потому решилась поделиться с публикой. "На пути к выздоровлению", – указала она.

Анна Заворотнюк призналась, что раньше ей оказалось, что "дыра" внутри будет с ней всегда, а за ней не будет и видно света. Однако все оказалось не совсем так, и сейчас ей стало лучше. Звездная наследница подчеркнула, что теперь она может назвать себя сильным человеком.

