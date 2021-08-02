Сексуальная Лопес на яхте за 130 миллионов долларов восхитила своими формами

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес воссоединилась с американским актером Беном Аффлеком после 17 лет расставания. Теперь пара проводит вместе дни и ночи в идиллии.
В свой день рождения певица официально подтвердила, что сошлась с бывшим, опубликовав в "Инстаграм" снимок поцелуя с Беном. Джей Ло заметно похорошела и не скрывает, что так счастлива не была никогда. На днях она опубликовала серию фото с отдыхала на роскошной яхте.
Сейчас пара находится в круизе по Монте-Карло и Сен-Тропе на суперяхте Valerie с шестью палубами, большим бассейном с джакузи, спа-комплексом и вертолетной площадкой.
Как стало известно, владельцем роскошной яхты является самый богатый человек Украины – олигарх Ринат Ахметов. Судно выставлено на продажу за 130 миллионов долларов.
На снимке Дженнифер Лопес стоит в желтом бикини. Ее волосы распущены, а на лице модные солнцезащитные очки. Образ дополнили яркие украшения. Публикацию отметили более пяти миллионов пользователей.
Поклонники были шокированы тем, какой стройной выглядит 52-летняя звезда. Ее формам могут позавидовать даже 20-летние.
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