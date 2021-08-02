Миллионы долларов: растоптавшая карьеру Деппа бывшая жена с треском провалилась

Джонни Депп одержал победу в деле против бывшей жены, Эмбер Херд. Теперь артистка должна доказать, что семи миллионов, полученные после развода, были потрачены на благотворительность.

Все дело в том, что в результате развода с голливудской звездой Эмбер Херд получила семь миллионов долларов. Эту сумму она должна была отправить в благотворительную организацию. Недавнее разбирательство завершилось тем, что теперь документы, подтверждающие пожертвование со стороны знаменитости, должны быть официально обнародованы.

Джонни Депп вместе со своими защитниками утверждает, что слова бывшей жены о пожертвованиях в детский госпиталь, а также в союз защиты гражданских свобод – якобы абсолютная ложь. Они убеждены, что все это могло повлиять на результаты иска против одного из крупных изданий, которое опубликовала новость о преступных действиях артиста. Тогда журналисты таблоида утверждали, что супруга звезды стала жертвой домашнего насилия.

Теперь у артиста появилась надежда на благоприятный исход. По словам его адвоката, артист крайне доволен решением суда. Развернувшийся скандал серьезно повлиял на карьеру знаменитости. Артист потерял огромное количество контрактов, а некоторые платформы даже предпочли удалить фильмы с его участием.

Напомним, отношения Джонни Деппа и Эмбер Херд начались в 2011 году. Они познакомились на съемках и просто не смогли расстаться. В 2014 году стало известно о помолвке звезд, а через год они сыграли свадьбу. Однако счастье длилось совсем недолго. Уже в 2016 году актриса подала на развод.

