Угрозы и оскорбления: фанаты мстят судье за Бритни Спирс

Последнее решение судьи Бренды Пенни вызвало сильнейшее негодование поклонников Бритни Спирс.

Еще в 2008 году знаменитая блондинка была признана недееспособной из-за пагубного пристрастия к алкоголю и наркотическим веществам. Тогда суд назначил ее опекуном отца – Джеймса Спирса. Впоследствии исполнительница попыталась выйти из-под опеки родителя и заявила о его жестоком обращении к ней. Дело Бритни Спирс получило большой резонанс во всем мире.

На прошлой неделе ведущая дело певицы Бренда Пенни в очередной раз отклонила запрос звезды об экстренном рассмотрении вопроса о контроле отца над недвижимостью Бритни, а также постановила не отстранять Спирса от опекунства над 39-летней дочерью. Эти решения вызвали огромное возмущение фанатов певицы и даже желание отомстить.

Темнокожая судья получила большое количество угроз от пользователей Сети, а также оскорблений на расовой почве. Как сообщил англоязычный портал TMZ, негодующие фанаты угрожают представительнице закона физической расправой и даже призывают ее к суициду. Некоторые угрозы в адрес судьи вызвали реальное беспокойство, поэтому стражи правопорядка теперь вынуждены следить за соответствующей онлайн-активностью.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что признания недееспособной Бритни Спирс привели в ужас ее бывшего мужа Кевина Федерлайна.