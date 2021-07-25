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Шоу-бизнес
Бритни Спирс без белья вывалила наливную грудь на фоне скандала

Бритни Спирс без белья вывалила наливную грудь на фоне скандала

Пока мир активно обсуждает "заточение" Бритни Спирс, она радует общественность откровенными снимками. Певица поделилась пикантными фото.
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Американская звезда нулевых не покидает новостных таблоидов. Ранее Бритни Спирс поделилась с фанатами, что отец практически держит ее в заложниках. Он распоряжается ее делами, контролирует каждый шаг.

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Поклонники организовали в социальных сетях движение #FreeBritney (Свободу Бритни) и активно высказываются в поддержку звезды. Сейчас Спирс судится с отцом, пытаясь лишить его родительских прав.

Бритни решила немного разрядить обстановку вокруг скандала "отцов и детей" и поделилась откровенным снимком в своем блоге в "Инстаграме".

Певица предстала перед камерой топлес, прикрывая грудь руками. Естественно, фото произвело фурор и разлетелось по сети. Буквально за несколько часов более полутора миллионов пользователей оценили снимок "лайком".

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Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

Комментариям на всех языках мира нет конца. Люди восхищаются формой певицы и тем, что она остается на высоте, несмотря на тяжелые времена.

Некоторые поклонники считают, что Бритни выложила фото в пику отцу, который запер ее в особняке в Лос-Анджелесе. По решению суда певица не может покидать жилье без нижнего белья, такого вердикта добился отец.

57-летний Джейми Спирс грозился уволить всех телохранителей, которые допустят нарушение предписания. Однако Бритни нашла неординарный выход и показала, что хозяин ее тела.

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Бритни Спирс. Фото: Pa/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Автор: 25 июля 2021, 04:09 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Похудевшая Бритни Спирс показала шикарную фигуру

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