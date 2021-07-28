"Прими таблетки": странная выходка Спирс испугала народ

После трагических новостей Бритни Спирс решилась на новые свершения. Теперь она начала писать картины.

Недавно артистка подала в суд на собственного отца. Папа знаменитости является ее официальным опекуном. Именно через него решаются все рабочие вопросы знаменитости. Мужчина не только отвечает за деньги певицы, но и хочет участвовать в принятии важнейших личных решений. Так, по словам самой Бритни, из-за родителя она не может выйти замуж и родить ребенка, хотя мечтает об этом.

Бритни Спирс утверждает, что находится в рабстве у человека, который упивается ее страданиями и чувством собственного превосходства. Во время заседания она обращалась лично к судье и со слезами на глазах умоляла пересмотреть решение. Однако пока у артистки ничего не вышло. Поклонники звезды запустили в Сети целую серию хештегов с требованием освободить их кумира.

Теперь артистка вышла на связь. В своем личном блоге она опубликовала ролик. Дива отметила, что переутомилась за последнее время, а потому решила отдохнуть нестандартным способом. Она купила внушительное полотно, разложила его в своей комнате и принялась писать картину. Разноцветные пятна слегка удивили поклонников и заставили беспокоиться.

Некоторые из них посчитали творчество хорошим выходом, другие же всерьез начали волноваться. "Прими таблетки", "И вы правда считаете ее нормальной женщиной после этого?", "Тревожно", "Бритни, нужно разобраться в себе", "Мне кажется, тут можно поставить диагноз", "Страшно за нашу девочку", – писали они.

