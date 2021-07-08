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Шоу-бизнес
Покупатель уже есть: Джоли хочет выставить на продажу главное напоминание о Питте

Покупатель уже есть: Джоли хочет выставить на продажу главное напоминание о Питте

Конфликт между экс-возлюбленными продолжается. Анджелина Джоли намерена избавиться от всего, что связывает ее с Брэдом Питтом.
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Многие пользователи Сети весьма нелицеприятно отзываются от актрисе. Они считают, что ее бывший супруг сделал все, чтобы сохранить семью, а она якобы лишь мстит ему за собственные обиды. Однако саму звезду совершенно не беспокоят домыслы злых языков. После очередного проигрыша в суде она готова на все.

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Анджелина Джоли

Анджелина Джоли актриса, режиссер

 Брэд Питт

Брэд Питт актер

Уже около пяти лет Анджелина Джоли судится с бывшим мужем по самым разным поводам. При этом в последние годы актер зарыл топор войны и прекратил всякие конфликты, но пылкая возлюбленная на этом не успокоилась. Недавно она продала на ауцкионе картину Уинстона Черчилля, купленную экс-супругом, за баснословные деньги.

Теперь знаменитость перешла на новый уровень. Она снова подала в суд на бывшего мужа. На этот раз дива требует отменить запрет на передачу активов, который вступил в силу после развода пары. Все дело в том, что она намерена продать свою часть шато в Провансе, где главная пара Голливуда сыграла свою шикарную свадьбу. Актриса отметила, что у нее уже есть покупатель, а совершить сделку им мешает лишь отсутсвие разрешения. Оказалось, что ранее адвокат Анджелины уже обратился к юристам Брэда, пытаясь решить вопрос без суда, но ответа пока не получил.

Анджелина Джоли просит разрешить вопрос как можно быстрее, так как боится, что покупатель потеряет интерес. Напомним, свадьба звезд была невероятно долгожданным событием. Все случилось в 2014 году. Тогда никто не мог и представить себе такой развязки. В нашумевшем шато Брэд Питт мечтал основать родовое поместье.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: ImagePressAgency / face to face / www.globallookpress.com
Автор: 8 июля 2021, 16:09 Источник: US Weekly ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Питт оказался на грани жизни и смерти из-за Джоли

комментарии

Ответить:

%рен90%0лен
Пожаловаться Ответить
пригрел зме%ку на гр%ди пускай и заграничную,у нас здесь тоже не найти,<цензура>%6цу увы приличную !!! кому интересны эти все разборки не понять
1

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