Голая и без макияжа: Леди Гага ошарашила публику

Американская певица чаще всего появляется перед зрителями в очень экстравагантных нарядах, с сумасшедшими прическами и вызывающим макияжем. Теперь же звезда решила удивить публику совсем иначе. В своем инстаграм-аккаунте Леди Гага поделилась кадром, на котором она запечатлена в своем самом естественном виде: женщина без косметики и прически стоит топлес и придерживает обнаженную грудь руками.
Многочисленные поклонники звезды оказались ошарашены такой откровенностью и пришли в настоящий восторг от естественной красоты певицы, которую та долгое время тщательно прятала за тоннами декоративной косметики. Публикацию Леди Гаги уже оценили более десяти миллионов пользователей.
Восхищенные фанаты написали оголившейся звезде:
"Ты прекрасная королева" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Как же ты красива", "Шикарна", "Поразительно", "Божественно", "Леди топлес".
Как-то раньше поклонники уже обвиняли Леди Гагу в чрезмерном эпатаже, возможно, теперь она прислушалась к мнению публики и решила восхищать своей натуральной красотой – оказывается, артистке есть чем похвастаться от природы.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Леди Гага предстала перед публикой в дерзком мини и сверкнула соблазнительными ягодицами.
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