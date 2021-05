С голым задом и бокалом из-под вина: в Сети появились кадры изнасилованной Леди Гаги на асфальте

В Сети бурно обсуждают историю с изнасилованием Леди Гаги, которую она рассекретила недавно. Певица подогрела скандал.

Американская поп-певица Леди Гага недавно призналась, что в 19 лет была изнасилована маньяком. История наделала много шума и подняло артистке рейтинги.

На днях звезда выложила в своем "Инстаграм" новое фото, на котором предстала с идеальной фигурой в бикини. На кадрах артистка лежала в ультра мини купальнике прямо на дороге спиной к камере с распущенными волосами, а рядом с ней на асфальте стоял пустой бокал из-под вина. Далеко позади раскинулся океан.

Поклонники оценили кадр. Многие пришли в восторг от того, как выглядит 35-летняя Леди Гага. Фото собрало около трех миллионов лайков и тысячи комментариев.

Напомним, ранее Леди Гага откровенно рассказала об изнасиловании. Беда случилась, когда девушке было 19 лет. Ее изнасиловал музыкальный продюсер, с которым она начинала строить карьеру. Историю Леди Гага раскрыла в документальном фильме принца Гарри и Опры Уинфри The Me You Can't See.

Это далеко не первый скандал, в который угодила Гага. Недавно исполнительнице хита Bad Romance снялась в фильме "Дом Гуччи" режиссера Ридли Скотта. Семья Маурицио Гуччи была взбешена тем, как певица сыграла свою роль. Разразился очередной скандал из-за королевы голливудских фриков.