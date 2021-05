"Меня рвало и тошнило неделями": Леди Гага забеременела от насильника

Леди Гага раскрыла шокирующие подробности своего прошлого. Оказывается, в юности она подверглась сексуальному насилию.

Несчастье произошло, когда певице было 19 лет. Ее изнасиловал продюсер, с которым она начинала свою музыкальную карьеру. Детали случившегося Леди Гага поведала в документальном фильме принца Гарри и Опры Уинфри The Me You Can't See.

Знаменитость рассказала, что продюсер попросил ее снять одежду, на что девушка ему отказала. Тогда мужчина заявил, что сожжет все ее записи и продолжал грязные приставания. По словам Леди Гаги, в какой-то момент она просто оцепенела. Исполнительница помнит, что ей было очень больно.

После изнасилования у артистки произошел нервный срыв и депрессия. Также девушка узнала, что забеременела от злодея. Продюсер запер ее в своей студии, где держал на протяжение нескольких месяцев и жестоко с ней обращался.

Потом насильник привез ее к дому родителей и бросил там. От перенесенного стресса Леди Гага заболела. "Меня рвало и тошнило неделями", — поделилась она. Через несколько лет певица легла в клинику, где ей оказывали психиатрическую помощь.

Кроме того, звезда сообщила, что после пережитого намеренно причиняла себе физическую боль.Леди Гага отметила, что лишь через три года нашла способы справиться с внутренними проблемами.