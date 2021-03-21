Леди Гага в дерзком мини показала ягодицы

Артистке уже пророчат "Оскар", однако оценить игру знаменитости зрители смогут нескоро, премьера намечена лишь на конец 2021-го. Впрочем, пока у поклонников эпатажной артистки есть возможность наслаждаться фотографиями, которые регулярно делают папарацци.
На днях в Сети появилось несколько снимков, сделанных во время съемок картины. В одной из сцен главные герои катаются на лодке. В кадре Леди Гага предстала в дерзком мини-платье цветочной расцветки. В один из моментов актриса тянется к своему партнеру Адаму Левину для поцелуя. Во время наклона платье задирается, показывая упругие ягодицы артистки.
Фотография с поцелуем произвела фурор в Сети! Поклонники пришли в восторг от фигуры знаменитости. Стоит отметить, что долгие годы у Леди Гаги были проблемы с лишним весом, певица то поправлялась, то резко худела. Во время карантина в прошлом году народ обсуждал сильно изменившуюся фигуру звезды, которая, несмотря на набранные килограммы, продолжала носить короткие топики и обтягивающие леггинсы.
Впрочем, максимальный вес был у Леди Гаги в 2014 году. Тогда девушку травили в Сети за свисающий живот и толстые ляжки. Теперь, кажется, артистка находится в прекрасной форме.
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