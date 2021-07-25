Джоли избавилась от вставшего на сторону Питта судьи

Анджелина Джоли не хочет мириться с поражением, поэтому нанесла новый удар Брэду Питту.

Конфликт между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом тянется уже пять лет. В 2016 году актриса подала на развод, однако брак знаменитостей был расторгнут лишь в 2019-м. Спустя еще два года суд вынес решение об опеке над детьми знаменитостей.

Судья Джон Одеркирк решил, что экс-супругам нужно вместе решать вопросы, которые касаются их наследников. Такой итог не устроил Анджелину, поэтому она добивалась отстранения судьи. И ей это удалось.

Джоли сообщила апелляционному суду, что у Одеркирка есть некие профессиональные отношения с адвокатом Питта, а значит, судья не мог быть объективным при рассмотрении дела. Теперь очевидно, что борьба знаменитостей за опеку над пятью несовершеннолетними детьми начнется заново.

Однако Брэд еще будет обжаловать решение о дисквалификации Одеркирка. Юрист актера отметил, что решение апелляционного суда зиждется на техническом процедурном вопросе.

"Существует множество доказательств, которые побудили судью (Одеркирка – Прим. ред.) прийти к четкому выводу о том, что лучше всего отвечает интересам детей", – заявил представитель Питта.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что Анджелина Джоли намерена избавиться от всего, что связывает ее с Брэдом Питтом. Она хочет продать свою часть шато в Провансе, где она сыграла шикарную свадьбу с экс-возлюбленным.