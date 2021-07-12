Выкуси, Питт: Джоли подогревает слухи о романе с темнокожим рэпером

Анджелина Джоли после громких разбирательств с Брэдом Питтом, наконец, обзавелась потенциальным избранником. Место рядом с артисткой занял известный темнокожий музыкант The Weeknd (настоящее имя Абель Тесфайе, — Прим. ред.). Слухи о том, что кинозвезда состоит в отношениях с молодым рэпером, появились этим летом.
Сначала Анджелину Джоли заметили вместе с The Weeknd за ужином в ресторане, а теперь они попали в объективы камер на частном концерте в Калифорнии. Состоит ли 46-летняя актриса в отношениях с 31-летним музыкантом пока неизвестно. Однако Анджелина Джоли явно подогревает слухи о романе, так часто появляясь на людях в компании импозантного мужчины.
На концерте артистка и рэпер не проявляли друг к другу повышенного внимания, поскольку музыкой с ними наслаждались и другие люди. Анджелина Джоли привела на мероприятие дочерей-подростков Захару и Шайло, а Абеля Тесфайе сопровождали друзья.
По словам инсайдеров, тесное общение голливудской звезды и музыканта развивается в дружеском ключе. Анонимные источники утверждают, что The Weeknd давно неровно дышит к Анджелине Джоли и нисколько этого не скрывает. Артист настолько очарован кинодивой, что даже упоминал ее в одной из своих композиций.
Популярные темы форума
Какие певцы вам не нравятся?
Ребёнок не слушается. Что делать?
Перенос мокрой зоны
Как вы относитесь к мотоциклистам?
Какое имя красивее?