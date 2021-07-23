Джоли застукали в странном виде рядом с опасными насекомыми

Звезда Голливуда предстала в белом комбинезоне и с сеткой у лица. Такой странный вид актрисы объясняется ее участием в акции, связанной с программой ЮНЕСКО. Она касается разведения пчел, которых на Земле становится все меньше.
В рамках кампании были объявлены курсы обучения пчеловодству для женщин. Анджелина Джоли на мероприятии вручала дипломы первым выпускницам. Артистка и сама побывала рядом с ульями, поразив поклонников смелостью. Не секрет, что пчелы могут представлять опасность для человека при неправильном поведении.
Знаменитость взяла в руки соты, облепленные насекомыми, не побоявшись, что будет ими атакована. При этом некоторые пользователи Сети сошлись во мнении, что красавица Анджелина Джоли даже в комбинезоне пчеловода выглядит потрясающе и элегантно.
Напомним, ранее актриса проиграла суд бывшему мужу и коллеге – Брэду Питту за единоличную опеку над наследниками. Но, судя по всему, горевать долго она не собирается, активно участвуя в различных акциях и мероприятиях.
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