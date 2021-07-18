Объявлено об уходе Бритни Спирс

Бритни Спирс объявила, что не собирается продолжать музыкальную карьеру, пока ее контролирует отец.

В далеком 2008 году всемирно известную певицу Бритни Спирс признали недееспособной, в связи с чем суд постановил установить над звездой постоянную опеку. И вот уже 13 лет родной отец Бритни Спирс следит за каждым ее шагом и диктует свои правила во всем, чем занимается женщина, вплоть до того, как ей выглядеть и во что одеваться.

Долгие годы поклонники певицы даже не подозревали о том, что происходит за стенами ее родного дома. Несмотря на то, что фанаты постоянно выдвигали свои предположения и придумывали целые теории заговора, достоверной информации не было, поэтому оставалось только догадываться о том, что же в действительности происходит в жизни мировой звезды.

Но совсем недавно появилась первая правдивая информация о жизни певицы – в суде, по делу об отмене опекунства отца, Бритни Спирс впервые за много лет сама выразила свое мнение и рассказала о том, что на самом деле происходит. Артистка заявила, что ее отец плохо с ней обращается – оскорбляет, унижает, морально давит на нее и запрещает жить свой жизнью. Несмотря на прямые доказательства всех многолетних подозрений самой певицей, суд отклонил прошение об отмене опеки.

Через несколько дней после суда артистке удалось выйти на связь с поклонниками. В своем обращении она объявила, что не собирается продолжать музыкальную карьеру, пока ее контролирует отец. Она также сообщила, что во время концертов, которые организовывает для нее ее отец, она чувствует себя ужасно и все время находится в стрессе.